MOSTAGANEM : 02 arrestations pour trafic de drogues

Devant le durcissement de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes notamment le trafic de drogues, un dealer a innové dans sa technique de protection en utilisant dans l’opération un mineur de 13 ans qui, vu son jeune âge, attire moins les éventuels soupçons des agents de la police judiciaire. Sur la base d’informations reçues par la sûreté urbaine selon lesquelles un suspect faisant du trafic de drogue au niveau de la Cité « Haï Essalam » de Mostaganem, les éléments de la 8ème sûreté urbaine ont mis fin aux activités d’un dangereux dealer utilisant un gamin de 13 ans comme guetteur .L’enquête menée et la perquisition du domicile du suspect ont permis aux agents de la police judiciaire de mettre la main sur une importante quantité de drogue soit, 76 grammes de Kif traité, composés de quatre pièces préparées pour la vente et 250 comprimés de psychotropes notamment une somme de 10 600,00 DZD, considérée comme un revenu du commerce illicite des drogues. A noter que le domicile du suspect était gardé par un mineur qui surveillait tous les mouvements suspects aux alentours et il a été confirmé par la suite, que c’était bien ce gamin qui, à la vue des agents de la sûreté a immédiatement donné le signal au principal suspect recherché de prendre ses précautions. Cette tactique d’utiliser une mineur comme guetteur, pour ne pas attirer l'attention des éléments de la sûreté a été déjouée et n’a pas fonctionné. Accusé de possession de psychotropes et de stupéfiants à des fins de commerce illicite le suspect arrêté a été présenté par-devant M. le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem où le principal suspect a fait l’objet d’un mandat de dépôt tandis que le mineur fut libéré. A Ben Abdelmalek Ramdane (Sidi-Lakhdar) c’est un autre trafiquant de drogue qui a été arrêté, suite à des informations parvenues au service de la sûreté urbaine selon lesquelles un individu se livrait à un trafic de drogues au niveau de ladite commune. Faisant suite aux informations reçues, les éléments de la brigade de la police judicaire de la sûreté de Sidi Lakhdar ont pu arrêter, un suspect de 32 ans et saisir chez lui, une quantité de drogue ainsi qu’une somme d’argent provenant des transactions illicites de stupéfiants. Dans le cadre de l’enquête menée dans le respect des procédures judiciaires, le domicile du suspect a été perquisitionné ce qui a permis aux enquêteurs de découvrir et de saisir une quantité de 77 grammes de Kif traité ainsi qu’une somme de 243 500,00 DZD, considérée comme un revenu du trafic de drogue. Accusé de possession de stupéfiants en vue de la vente illicite, le suspect arrêté a été présenté par-devant M. le Procureur de la République, près le tribunal de Sidi Ali qui a émis à son encontre un mandat de dépôt.