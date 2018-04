MONETIQUE : La fameuse carte ‘’MasterCard’’ disponible en juillet

La très célèbre carte de paiement Master Card, sera disponible en Algérie dans toutes les banques dès le mois de juillet, a affirmé les responsables de la SATIM à la chaîne ‘’Dz. News’’. La certification de la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM) par les sociétés de paiement MasterCard international et Visa devrait être achevée avant la fin de l’année en cours, ce qui permettra à l’opérateur interbancaire algérien traiter les opérations internationales. Le processus de certification de la Satim par MasterCard devrait être achevé d’ici juillet prochain, celle de Visa est aussi prévu, selon le même responsable. Cela va permettre ainsi aux banques algériennes de faire des opérations monétiques à partir de l’Algérie sans avoir à recourir aux centres de processing étrangers. Une fois la certification Satim donnée, toutes les cartes de transaction via MasterCard passeront ici en Algérie par la Satim, en attendant la certification Visa », a-t-il encore expliqué. La Satim est chargée notamment de développer l’utilisation des moyens de paiement électronique, la mise en place et la gestion de la plate-forme technique et organisationnelle assurant une interopérabilité totale entre tous les acteurs du Réseau Monétique en Algérie et de l’accompagnement des banques dans le développement des produits monétiques.