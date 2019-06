MINISTERE DU TRAVAIL : Le dispositif du pré-emploi bloqué depuis le 2 janvier

Le dispositif de pré-emploi est à l’arrêt depuis le 2 janvier 2019. Selon un responsable au ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, aucun diplômé n’a bénéficié d’un contrat de pré-emploi depuis le 30 décembre 2018. Une mesure qui n’a fait qu’augmenter le nombre de demandeurs d’emploi inscrits aux antennes de l’Agence nationale de l’emploi (Anem). « Nous avons reçu le 2 janvier 2019, une note du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ordonnant le gel de tous les dispositifs de pré-emploi jusqu’à nouvel ordre », a indiqué le même responsable à Maghreb Emergent. Au départ, cette mesure avait un caractère provisoire. Elle a été prise pour faire l’évaluation des 10 ans d’existence de la formule de pré-emploi et de préparation de nouvelles offres. Le déclenchement du soulèvement populaire contre le pouvoir, le 22 février a fait durer cette mesure. « Le gouvernement et le ministère du Travail ne savent plus quoi faire », témoigne le même responsable. « Nous ne savons plus quoi dire à ces jeunes diplômés qui espèrent avoir un contrat de travail aidé », affirme un employé de l’Agence nationale de l’emploi (Anem). Le gel a également touché les titulaires de contrats de pré-emploi dont l’employeur a cessé l’activité. « Cette mesure concerne également des titulaires de contrats de l’emploi dont l’employeur a cessé l’activité. On leur a imposé une série de mesures pour obtenir un transfert vers un autre employeur », témoigne-t-il avant d’exprimer son souhait de voir la situation se débloquer rapidement.