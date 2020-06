MILITAIRES TOMBES EN MARTYRS A MEDEA : Le Premier ministre adresse ses condoléances

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté dimanche ses condoléances aux familles des deux martyrs, en l'occurrence le capitaine, Fateh Bensmaïl et le Caporal-chef, Zakaria Khaldi, tombés samedi en martyrs à Médéa suite à l'explosion d'une bombe artisanale lors d'une opération de ratissage. "C'est avec tristesse et affliction que j'ai appris la nouvelle du décès des deux martyrs, en l'occurrence le capitaine, Fateh Bensmaïl et le Caporal-chef, Zakaria Khaldi, tombés en martyrs lors de l'accomplissement de leur devoir national", a écrit M. Djerad sur son compte Twitter. "En cette douloureuse circonstance, j'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes, priant le Tout-puissant d'accueillir les martyrs en Son vaste paradis, et de prêter leurs proches patience et courage", lit-on dans le twitt. Le ministère de la Défense nationale avait annoncé, dans un communiqué, que deux (2) militaires étaient tombés en martyrs lors d'une opération de fouille et de ratissage menée par des détachements de l'ANP dans la localité de Oued El Takouk, commune de Ain Dalia, wilaya de Médéa (1ère Région militaire), suite à l'explosion d'une bombe de confection artisanale, précisant qu'il s'agit du Capitaine Bensmaïl Fateh et du Caporal-Chef Khaldi Zakaria.