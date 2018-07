MESURES ADMINISTRATIVES POUR LA COMMUNAUTE A L’ETRANGER : Bedoui lance deux services administratifs en ligne

Les deux ministres, le wali et le président de l’APC se sont donné rendez-vous hier le mercredi en matinée matin au siège de l’APC d’Alger-Centre pour lancer deux nouveaux services administratifs destinés aux Algériens résidant en France. La conférence avait pour objet la présentation de deux mesures visant à simplifier les démarches administratives aux Algériens résidant à l’étranger. Ces derniers pourront désormais se faire délivrer leurs documents d’état civil à partir de tous les communes des chefs-lieux de wilaya et demander le certificat de capacité du permis de conduire en ligne et l’obtenir dans un délai maximum de trois jours, selon l’annonce qui a été faite hier par le ministre de l’Intérieur et celui des Affaires étrangères. L’utilité et la nécessité de telles facilitations pour les Algériens vivant à l’étranger ne font aucun doute qu’aider et alléger les contraintes bureaucratiques, au vu des difficultés auxquelles sont confrontés les expatriés algériens lors de leurs démarches administratives, notamment lorsqu’il s’agit de demander un passeport ou une carte d’identité, les délais d’attente pour ces documents pouvant être de plusieurs mois. Une cinquantaine de journalistes et caméramans de la presse nationale ont été convoqués pour assister à cette conférence.