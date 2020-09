MESRA (MOSTAGANEM) : Large campagne d’entretien à la forêt de Sidi Bendhiba

Dans le cadre des campagnes de nettoiement et d’’aménagement des forêts et de l’environnemant, lancées récemment dans le territoire de la wilaya, les autorités locales de la commune de Mesra en coordination avec les associations "Kaibiche Ahmed" et "Ajiyal et Tadamoune" ont organisé dans la journée d’avant-hier une large campagne d’entretien à la forêt de Sidi Bendhiba, commune de Mesra . Cette opération a été effectuée par un nombre important de volontaires et d’adhérents en plus des agents de la section secondaire des travaux public de Mesra .Des moyens matériels ont été également mobilisés , à l'image des engins et camions, en plus des tracteurs relevant de la commune . Durant cette action plusieurs déchets et autres détritus ont été ramassés. Notons que cette action a un rôle déterminant dans la sensibilisation des habitants pour s’accoutumer à la protection de l’environnement .