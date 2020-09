MERS EL-KEBIR : Ouverture d'enquête sur deux marchés publics de l’APC

De sources dignes de foi, l'on apprend l'ouverture d'enquête par les éléments de brigade économique et financière de la gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran sur la passation de marchés d'installation de deux panneaux solaires. L'enquête repose sur la fourniture et pose des panneaux solaires de l'établissement primaire du chef-lieu de la municipalité de Mers El-Kebir d'un montant de 800 millions de centimes, et le second celui du siège de la commune d'un montant de 400 millions. Les deux marchés ont été conclus et réalisés fournitures et poses par le même fournisseur durant le mandat de l'ex-maire Rahmani Saïd en compagnie de l'ex-secrétaire général. Ces derniers avaient été suspendus par l'ex-wali d'Oran Djellaoui Abdelkader à cause de leurs démêlés avec la justice pour les motifs de mauvaise gestion. Selon les informations recueillies auprès des spécialistes qui nous ont indiqués que ces panneaux solaires ont été conçus pour diminuer la facturation des charges de l'électricité, malheureusement ce n'est pas le cas puisque la municipalité de Mers El-Kebir reçoit chaque trimestre une facture de consommation des charges électriques comme auparavant et rien n'a changé. Idem pour l'établissement scolaire relevant du primaire, qui en principe et selon les techniques de cette innovation thermique voir ses charges électriques diminuées de 50% , chose qui n'est pas du tout conforme avec les cahiers des charges de ces deux marchés qui sont entachés de plusieurs irrégularités notamment les surfacturations des bons de commande qui ont été réceptionnés et dûment signés par l'ex maire de cette importante municipalité côtière de Mers El-Kebir. En attendant la suite de l'enquête, beaucoup de complices vont être cités dans cette affaire de surfacturation d'équipements électriques.