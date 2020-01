MENACES TERRORISTES PERSISTANTES : L'ANP expose les "grands résultats" réalisés en 2019

En effet, l’Algérie a fortement été menacée par le terrorisme en 2019, selon le bilan du Ministère de la Défense nationale (MDN). L’année qui vient de s’achever s’est distinguée par de grands exploits en manière de lutte antiterroriste. Ainsi, l’armée nationale a neutralisé un nombre important de terroristes dans plusieurs régions du pays. Les brigades spécialisées dans la lutte contre le terrorisme ont également démantelé plusieurs réseaux de soutien au terroriste, et détruit un grand nombre de casemates et d’abris qui servaient de refuges aux groupes terroristes. Plusieurs centaines d’opérations ont été menées par les unités de l’armée. Selon le communiqué du ministère de la Défense, l’armée a éliminé 15 terroristes recherchés et a procédé à l’arrestation de 25 autres terroristes. Par ailleurs, 44 terroristes se sont rendus aux forces de l’ordre, tandis que 6 terroristes ont été retrouvés morts. L’armée nationale a également découvert et détruit 295 casemates, où les groupes terroristes y trouvaient refuge. 09 ateliers de fabrication d’explosifs ont aussi été détruits. À la fin de l’année 2019 et après toutes ces opérations, l’armée à récupéré 649 pièces d’armement dont 116 kalachnikovs, 433 fusils, 32 pistoles, 38 mitrailleurs et 30 lance-roquettes. 750 bombes de confection artisanales ont été détruites, et 1891 kg de matières explosives ont été saisis. "Conformément aux instructions du Haut Commandement de l'ANP, visant le renforcement des efforts et la vigilance afin de préserver la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau, pour faire face à toute éventuelle menace visant la sécurité et la stabilité du pays. L'année 2019 s'est distinguée par de grands résultats, en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes, le narcotrafic et la criminalité organisée, et ce, par la neutralisation et l'arrestation d'un nombre important de terroristes, le démantèlement de plusieurs réseaux de soutien et la destruction d'un grand nombre de casemates et d'abris servant de refuges aux groupes terroristes", souligne la même source. "Ces opérations organisées et coordonnées entre les différentes unités de l'ANP, ont permis également l'arrestation d'un grand nombre de contrebandiers et la récupération d'importants lots d'armements, de munitions, de drogues, de carburants et de marchandises prohibées. Ce qui reflète la volonté du Haut Commandement de l'ANP à mettre en échec les desseins macabres de ces criminels, et démontre le professionnalisme, la vigilance et la détermination de nos forces armées à la préservation des intérêts suprêmes du pays et la protection de la souveraineté du territoire national, comme le confirment les résultats suivants: Concernant la lutte antiterroriste, les différentes opérations menées par les unités de l'ANP se sont soldées par: - L'élimination de (15) terroristes et arrestation de (25) autres terroristes. - La reddition de (44) terroristes aux autorités militaires. - L'arrestation de (245) éléments de soutien aux groupes terroristes. - La découverte de (06) dépouille de terroriste. - La reddition de (13) membres des familles de terroristes. - La découverte et destruction de (295) casemates pour groupes terroristes et (09) ateliers de fabrication d'explosifs.