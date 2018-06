MELLAKOU (TIARET) : Voulant se prendre en selfie, un jeune se noie sous les cascades

Ce lundi 18 juin 2018, aux environs de 13h, un jeune âgé de prés de 19 ans, originaire de la commune de Medroussa, à quelque 25 kms du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, a trouvé la mort par noyade sous les grandes cascades d’eaux de Sidi-Oudah, une région touristique relevant de la compétence de deux communes à savoir : Mellakou et Tagdempt, a-t-on appris auprès d’une source sécuritaire. Ce jeune voulait se photographier en selfie, puis dans un moment d’inattention, il a glissé du bord d un grand rocher tombant dans une "guelta" un peu profonde, et cet incident n’a pas laissé certaines personnes qui nageaient, indifférentes qui sont passée à l’action, une tâche très dure, nous dit-on. Ces dernières ont pu sortir le corps sans âme de ce jeune et après quelques instants, les services de la protection civile sont intervenus pour transférer le corps de la victime vers les services de médecine légale de l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret. Une enquête ouverte par la gendarmerie nationale territorialement compétente est en cours. Pour rappel, en l’espace des six dernières années, les services concernés ont enregistré 13 morts par noyade dans ces lieux qui présentent des atouts touristiques très importants et qui gardent toujours leur virginité. Aucun investissement touristique n’a eu lieu, en dépit du potentiel humain qui visite les lieux toujours sous le diktat de l’insécurité et de l’absence totale des études en tourisme.