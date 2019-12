MELLAKOU (TIARET) : Des citoyens ferment le siège de l'APC

Mardi, 4 décembre 2019, des dizaines de citoyens ont fermé le siège de l'APC de Mellakou, à 16 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, apprend-on auprès de nos sources présentes sur les lieux et qui ajoutent que le mobile des contestations serait cette réticence énigmatique à l'adresse des préoccupations et ce en dépit des diverses correspondances aux instances concernées et le mobile, le plus incitant serait l'affichage des listes de l'habitat rural qui accuse un flagrant retard. Une source responsable, dira que les contestataires au nombre très réduit ont été auparavant accueillis par le chef de daïra et le maire qui leur ont déclaré que leurs noms figurent sur ces listes en question, mais leurs contestations s’élargissent à d'autres revendications émises de façon outrageuse en ajoutant que ces listes obéissent à des investigations élargies à plusieurs institutions(filtres) et enquêtes auprès d'autres administrations. La source responsable ajoute que dans les brefs délais, cette liste sera affichée et que la fermeture du siège de l'APC, porte atteinte au service public et aussi aux doléances des citoyens.