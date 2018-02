MASCARA : Un si curieux "café pour femmes" !

La ville de l’Emir Abdelkader se distingue, depuis le début de la nouvelle année, par l’inauguration d’un café public, réservé uniquement à la gente féminine. Situé dans la zone 8, ce lieu, unique en son genre à travers tout le pays, ne cesse d’être l’objet de tant de curiosité de la part des hommes qui n’hésitent pas à se rendre, juste pour le voir. Quant aux femmes, elles sont si fières d’avoir un café propre à elles. Sa gérante, affirme avoir tenté cette expérience si aventureuse, en craignant de ne pas réussir, et d’être la cible de tant de critiques. Bienheureusement, le café reçoit à ce jour, des dizaines de clientes, et plus particulièrement les jeunes filles qui affluent de tous les coins. Des échos positifs émanant de tant de personnes, lui parviennent et l’encouragent à poursuivre son activité, qui demeure une ‘’première’’ face à la multiplication des cafés publics réservés juste aux hommes à travers la wilaya, et le pays.