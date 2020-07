MASCARA : Un nouveau directeur à l’hôpital ‘’Yssaad Khaled’’

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, vient de nommer, Ali Boutefaha, directeur de l’établissement public hospitalier "Yssaad Khaled" de Mascara, poste resté vacant depuis le limogeage de son prédécesseur, il y a près d'un mois. Le nouveau directeur a auparavant exercé la même fonction, aux EPH de Ghriss et "Meslem Tayeb de Mascara, et comme directeur adjoint des finances et des moyens au niveau de l'EPH de Sig. Beaucoup de travail attend le nouveau directeur à l’hôpital "Yssaad Khaled", étant l’hôpital de référence qui prend en charge les malades atteints du coronavirus, et qui a connu des problèmes de gestion. D'autre part, on a appris aussi, que le ministre de tutelle vient aussi de mettre fin aux fonctions du directeur de l'EPH de Mohammadia. Le directeur de celui de Sig a quant à lui déposé sa démission.