MASCARA : Un arrêt de bus contraire à la réglementation

Tout le monde a constaté ces dernières semaines qu’un arrêt de bus contraire à la réglementation et anarchique a été réalisé à proximité de l’INSFP à Khessibia par les transporteurs de voyageurs d’Oran-Sidi Bel abbés- Mostaganem, profitant d’une plaque implantée pour des bus de la ville. Ces bus concernent les voyageurs venant à bord des bus de Tiaret, Oued El Abtal-Hachem, Saida- Oued Taria- Ghriss et le reste. En effet, les bus dont l’horaire expire au niveau de la gare routière, profitent pour s’arrêter devant l’INSFP, là ou ils demeurent un danger pour les écoliers et stagiaires de l’Institut et puis sur une route à grande circulation. Ces bus font courir à leurs voyageurs un risque surtout devant ce nombre considérable d’enfants scolarisés. B. Boufaden