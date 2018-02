MASCARA : Trois arrestations et saisie d’un demi-kilo de kif

Un communiqué rendu public par la cellule de communication et de presse de la wilaya de Mascara, a indiqué que, les éléments de la police judiciaire relevant de la 6ème sûreté urbaine, ont arrêté 03 personnes, âgées de 33 à 51 ans pour trafic de drogue. L’interpellation, est intervenue, suite à des informations parvenues aux services de la PJ, portant sur l’activité illicite de 03 dealers de drogue au niveau du quartier de Sidi Saïd. En exploitant ces renseignements, les policiers ont tendu une embuscade, dans laquelle, ils sont parvenus à neutraliser deux dealers, en possession d’un demi-kilo de kif traité sous forme de plaquettes et une somme d’argent de 56 millions de centimes, bien dissimulée à l’intérieur d’un véhicule, appartenant à l’un des mis en cause. Cette quantité de drogue ainsi que la somme d’argent précitée ont été saisies par les policiers. Auditionnés au siège du commissariat, les deux suspects, ont révélé les noms de leurs 02 autres complices, notons que l’un de ces derniers a été arrêté alors que l’autre est toujours en état de fuite. Présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Mascara, les mis en cause ont été placés en détention provisoire en attendant leur jugement.