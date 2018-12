MASCARA : Que se passe-t-il à l’EPIC de la wilaya ?

Les ouvriers de l’EPIC n’ont pas encaissé leurs salaires depuis trois mois et ont entamés une grève de trois jours, mais au lieu de trouver une solution pour régulariser les salaires de ces ouvriers, l’APC de Mascara a fait appel à des privés camions et ouvriers pour casser cette grève. Cette opération semble s’élever en millions de centimes, l’APC a payé durant une semaine 8OO millions de cts comme location de camions dans le but de dégager les ordures de la ville de Mascara, alors que le reste des quartiers, croule sous les ordures ménagères. De source bien informée, on apprend que pour la seule année 2O18, l’APC de Mascara a versé dans les comptes de l’EPIC , 13 milliards montant des factures enlèvement des ordures, 5OO millions cts pour l’achat de pièces de rechange pour le parc roulant, or que l’entreprise ne possède pas d’atelier de réparation, les réparations s’effectuent auprès d’un privé , alors où sont passées les pièces de rechange, achetées ? 8OO millions ont été déboursés pour le paiement de la location des camions privés qui ont assuré juste l’enlèvement des ordures durant la période de grève. Où est donc passé l’argent des APC et les subventions perçus de la Wilaya ? Un ancien cadre de la wilaya en retraite a déclaré que : « l’Entreprise se trouve au bord de la faillite faute de mauvaise gestion, des sommes colossales encaissées auprès des APC et les subventions de la wilaya sont consommés alors que le matériel est complètement usé seuls les véhicules utilitaires roulent dans le vide. Quelque chose grince dans la gestion de l’Entreprise et ce sont les ouvriers qui payent les pots cassés. Il y a une mauvaise gestion et même la dilapidation du denier public, donc une enquête est nécessaire ».