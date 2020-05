MASCARA : Les travailleurs de l'ADE font don de leur sang

Dans un élan de solidarité avec les patients, et en réponse à l'appel lancé par les responsables du service de transfusion sanguine de l’établissement hospitalier mère et enfant "Belbouri Rahma" de Mascara, les travailleurs de l’Algérienne des eaux de Mascara, à leur tête leur directeur monsieur Sahraoui Abdennour, ont avant-hier rejoint la caravane des donneurs de sang aux établissements de santé dans un but d'assurer une grande quantité de cette substance vitale au profit de ceux qui en ont besoin, ce qui exprime leur excellence dans le bien faire et dans leur esprit de solidarité, notamment dans ces circonstances exceptionnelles que connaît le pays avec la propagation de la pandémie du covid-19, et surtout suite à la réticence des donneurs de sang en raison du confinement, et de la peur d'être également infectés.