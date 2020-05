MASCARA : Le wali rend visite aux médecins à l’hôpital ‘’Yassad Khaled’’

Le wali de Mascara, M. Seyouda Abdelkhalek, s’est rendu jeudi 21 mai 2020 à l’hôpital ‘’ Yassad Khaled’’ pour une visite de circonstance spéciale, a-t-il dit, pour cette infrastructure qui abrite les contaminés au coronavirus. Le chef de l’exécutif dans d’une brève allocution dira : ‘’Bonne fête pour l’ensemble de l’encadrement de cet hôpital, en particulier les malades, je suis venu vous voir et voir les circonstances dans lesquels vous êtes confinés et je remercie les médecins, les paramédicaux et l’ensemble du personnel de l’hôpital pour les efforts conjugués, malgré le manque de moyens, votre sacrifice m’honore, votre expérience était pour beaucoup durant la pandémie c’est pourquoi, il y a moins de morts, malgré le chiffre en hausse de contaminé. Je vous félicite une autre fois et vous souhaite une bonne fête de l’Aïd El Fitr’’. Après l’Aïd, il y aura une réunion avec les cadres de la santé, a-t-il annoncé, on essaye de solutionner certains problèmes, affirmant qu’il est content d’entendre des citoyens témoignés de l’effort du corps médical et paramédical, même s’ils soulèvent certains manques. Des mesures draconiennes seront prises en particulier en matière de disponibilité de bavettes que l’Etat fixe aux environs de 40 DA. La wilaya de Mascara dispose pour le moment de 8000 unités et 100.000 autres unités arriveront au cours de la semaine, a-t-on promis.