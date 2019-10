MASCARA : Le voleur des boucles d’oreilles des enfants arrêté

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la troisième sûreté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter un individu âgé de 22 ans, impliqué dans neuf (09) vols commis sur des enfants de moins de six ans, qu’il a dépossédées de boucles d’oreilles en métal jaune. Son arrestation est intervenue suite à des plaintes reçues par les brigades de police judiciaire de la troisième, cinquième et septième sureté urbaine, durant les mois de septembre et octobre de l’année en cours. Les éléments de la brigade de police judiciaire de la troisième sûreté urbaine ont mis en place un dispositif de sécurité, après avoir exploité toutes les données au sujet de la description du suspect, et des lieux où les délits ont été commis. Ils ont réussi, en milieu de semaine, à l’arrêter en flagrant délit de vol qu’il allait commettre sur une enfant à Khessibia. Il a donc été conduit au siège de la troisième sûreté urbaine où il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Certains objets volés ont été récupérés. Toutes les victimes ont reconnu leurs biens. L’enquête a permis d’arrêter un autre individu impliqué dans l’affaire pour dissimulation d’objets volés.