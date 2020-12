MASCARA : Le transport universitaire pose problème

En effet, sachant que 21.000 étudiants sont admis, dont 4.200 nouveaux, encadrés par 910 professeurs, selon le directeur adjoint chargé de la pédagogie, monsieur Adnane Ahmed, qui a révélé que toutes les mesures préventives adoptées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été appliquées. Notamment, en ce qui concerne la désinfection et la fourniture de tous les moyens de protection, tels les désinfectants et les thermomètres, l’opération continue, confirme le directeur des œuvres universitaires, Said Saoues. Ces mesures ont été d'ailleurs prises depuis la reprise de l'année universitaire 2019-2020 pour les examens de fin d'année. On parle cette année de répartition en deux groupes de 20 à 30 étudiants, sauf pour ceux de la première année, qui seront scindés en trois groupes, en raison de leur grand nombre. Concernant le transport inter-wilaya, le problème se pose ces jours-ci pour les étudiants et les professeurs venus des wilayas limitrophes. Même si les étudiants ont bénéficié de moyens de transport alloués par l'université durant les examens de fin d'année, les professeurs ne sont pas près d'oublier les tarifs allant de 2.000 à 5.000 dinars exigés par les "clandestins", face à l'obligation de présence, tant les examens se déroulaient quotidiennement, et pour les professeurs vivant dans le sud du pays, le problème était plus grave du fait du coût élevé du transport par taxis clandestins, et le recours de passer la nuit à Mascara, dans les foyers de jeunes était la seule solution. Cette année, en ce qui concerne toujours le transport au sein de la wilaya, 48 bus sont mis en service. Le représentant des étudiants, Dahmache Mohamed Iliès, chef du bureau de wilaya du mouvement national des étudiants algériens, demande un renforcement par d'autres bus, vu le grand nombre d'étudiants, surtout avec l'application des mesures de distanciation physique notamment à l’intérieur des bus