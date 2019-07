MASCARA : La vulgarité du maire de Mohamadia dénoncée

Pourquoi le maire de Mohamadia s’est il emporté pour dire des obscénités et des vulgarités devant la population qui l’a porté sur la chaise qu’il occupe aujourd’hui et qui lui a permis de venir se promener devant la population de Mohamadia et proféré des obscénités devant des femmes, hommes et des jeunes, humiliant ainsi tout un peuple. Le maire mal élevé, disent les habitants, doit quitter la mairie, les autorités de la Wilaya doivent prendre les dispositions nécessaires pour déchoir cet homme de ce poste. Le Maire, ce représentant de la population de la Commune, arrive à oublier sa mission allant jusqu’à prononcéer des obscénités comme un voyou. Pourquoi se plaindre des jeunes qui parfois arrivent à prononcer des vulgarités devant les passants, si aujourd’hui des personnes âgées, instruites, assurant des responsabilités politique et administrative, personne représentant la population d’une aussi importante commune. Hadj Said disait « Le Maire, qui dans les pays civilisés représente le président de la République dans sa Commune et qui pouvait même s’opposer à une décision de ministre, arrive à se mettre debout devant une population composée de femmes, hommes et de jeunes en présence de leurs parents et se permettre de prononcer de telles vulgarités, les responsables semblent avoir pris un peu de retard pour prendre la décision qu’il faut devant une telle situation ».