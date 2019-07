MASCARA : La population a soif à Tighennif

Cependant, les habitants ne l’écoutent pas de cette oreille, eux qui subissent les affres des corvées d’eau ou recourent à s’approvisionner carrément en citernes des colporteurs qui se frottent les mains pour leur faire payer cette matière vitale qu’est l’eau à prix d’or 1200 DA ,nous a-t-on déclaré. Plusieurs quartiers de la ville sont concernés par cette coupure, mettant ainsi les habitants dans l'embarras, ne sachant où s'approvisionner, alors que les responsables concernés auraient pu trouver une solution de rechange, à savoir un approvisionnement à l'aide des citernes en attendant mieux et les résidents des différents quartiers au niveau de la ville de Tighennif font tout pour faire entendre leurs voix en protestant contre la pénurie d’eau qui se fait sentir au niveau de cette ville, les habitants reçoivent l’eau une heure tous les sept jours sans aucune explication et quand les responsables sont harcelés, ils se cachent derrière la panne de la pompe, un prétexte valable. Ce rationnement en eau sous cette plage horaire ne satisfait pas jusqu’à présent et les habitants faisaient pour ainsi dire « bon cœur contre mauvaise fortune » ne sait plus à quel saint se vouer maintenant car l’eau devient rare dans les robinets comme nous l’a attesté K.B, qui fait face à ce manque d’eau depuis plusieurs semaines et il crie son ras le bol sur tous les toits en saisissant par écrit tous les responsables et s’est même manifesté sur la toile du web mais il n’a pas manqué de nous le faire savoir en exprimant son désespoir en attendant des jours meilleurs .