MASCARA : La police arrête deux trafiquants de stupéfiants à Mohammadia

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les éléments de la brigade mobile de police judiciaire relevant de la Sureté de daïra de Mohammadia à Mascara ont réussi à neutraliser deux trafiquants âgés de 31 et 45 ans, avec la saisie d’une quantité de 22 grammes de kif traité, ainsi qu’une somme d’argent revenue de ce trafic illicite, et ce lors d’une descente effectuée par les éléments de la B.M.P.J dans une orangeraie jouxtant la ville de Mohammadia, où un des suspects, âgé de 31 ans a été arrêté en flagrant délit de revente de ces substances toxiques. Il s’est alors débarrassé d’un paquet de cigarettes dans lequel se trouvaient trois morceaux de kif traité pesant au total 22 grammes, ainsi qu’une somme d’argent. Le suspect a été conduit au siège de la Brigade où une enquête a été ouverte aboutissant à l’arrestation de son fournisseur âgé de 45 ans. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des mis en cause, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.