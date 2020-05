MASCARA : La BRI arrête deux dealers et saisit 172 psychoropes

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant du Service de wilaya de police judiciaire à la Sureté de wilaya de Mascara ont réussi à neutraliser deux trafiquants âgés de 25 et 29 ans, avec la saisie d’une quantité de 172 comprimés hallucinogènes et d’une somme d’argent revenue de ce trafic illicite, et ce, suite à l’exploitation de renseignements parvenus aux éléments de la brigade au sujet de l’activité illégale des deux suspects qui utilisaient leur domicile familial situé dans un quartier de la ville de Ghriss pour stocker et revendre ces substances toxiques. Les mesures légales nécessaires ont été prises pour la perquisition du domicile en question, ce qui a permis de les arrêter et de saisir 172 comprimés hallucinogènes, à savoir 34 comprimés de type Rivotril et 138 comprimés de Pregabaline, ainsi qu’une somme d’argent. Les deux mis en cause ont été conduits au siège de la brigade où une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.