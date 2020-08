MASCARA : Installation du nouveau procureur général

M. Bechlaghem Mohamed Amine vient d’être installé comme procureur général près la cour de Mascara en remplacement de M. Mahboubi Nordine appelé à une autre mission. La cérémonie d’installation s’est déroulée sous la présidence de M. Mahoui Mohamed, président de chambre au niveau de la cour suprême, représentant du Ministre de la Justice garde des sceaux et en présence du wali de Mascara et des autorités civiles et Militaires. L’installation de M. Bechlaghem rentre dans le cadre du mouvement décidé par le Président de la République., le procureur général doit veiller au déroulement des affaires qui demeurent en instance et répondre aux doléances des citoyens.