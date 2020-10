MASCARA : Hausse surprise des tarifs de transport

Hier, les voyageurs de transport inter- communal ont été surpris par l’augmentation subite de la hausse des tarifs de transport de dix dinars. En effet, le prix de la place qui était fixé à 35,00 DA passe à 45,00 DA pour certaines lignes sans aucune note de la Direction du transport ou des impôts, sans même un ticket. La Direction du transport par la voie d'un chef de service n'est pas au courant de cette augmentation. Alors à qui faut-il s'adresser ? Les receveurs ont eu du mal à encaisser le montant demandé. Ces prix sont ils étudiés ?, sans doute non puisque la tarification n'est pas conforme sur l'ensemble du secteur, ou c'est simplement comme ce fut le cas pour des propriétaires des cafés qui ont de leur coté augmenté leur tarif avec une hausse de 10,00 DA passant ainsi de 30,00 à 40,00 DA. Ces prix sont pratiqués normalement, sans aucun contrôle, et pourtant nous sommes à l'approche d'une date cruciale du vote de la constitution. De tels agissements peuvent nuire et détourner l'attention du citoyen à perdre encore plus la confiance envers l’Etat. La Direction du Commerce des prix et de la Concurrence doit prendre des mesures coercitives et drastiques contre de tels agissements.