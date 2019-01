MASCARA : Deux cambrioleurs écroués

Les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la cinquième sureté urbaine de Mascara ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs composée de deux individus âgés de 19 et 20 ans impliqués dans un vol par effraction de l’intérieur d’un domicile au niveau d’un quartier de la ZHUN 08, par lequel ils ont ciblé des bijoux en métal jaune. Les faits remontent à la fin de la première semaine du mois de janvier en cours, et suite à une plainte déposée par la victime auprès de la cinquième sureté urbaine indiquant que son domicile avait fait l’objet de vol de la part d’individus inconnus ayant ciblé des bijoux en métal jaune. Les éléments de la brigade de police judiciaire ont alors réussi, après constat sur la scène du vol à identifier les deux suspects et ont procédé à leur arrestation, avec la récupération d’une quantité d’objets volés. Une procédure judiciaire a alors été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.