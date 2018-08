MASCARA : Des scandales dans plusieurs APC

Les nouveaux élus ont déjà acquis l’expérience dans le traitement des affaires dans leurs APC respectives, mais dans le sens négatif, en effet, deux APC ont déjà brillé par le comportement de leurs élus et même ceux des services Administratifs. A Tighennif, l’APC a occupé la scène publique pendant plusieurs mois au sujet de la gestion d’un marché de légumes et fruits en gros, la rumeur parlait de milliards et comme il n’y a jamais de fumée sans feu, on peut tout croire, cette affaire a même était posée devant le Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales et continue à faire couler de l’encre sans qu’aucune décision ne soit prise comme s’il n’y a pas d’Etat, ni de Gouvernement. Puis un autre scandale sexuel a secoué cette même APC, quand le SG fut pris en flagrant délit d’adultère avec l’une de ses employés, puis un détournement de peinture dans les magasins de pièces détachées et autres, l’enquête est en cours. Au niveau de l’APC de Mascara, c’est le détournement d’une somme de 600 millions du compte des œuvres sociales, ceci pendant que les villes trainent dans les ordures, l’éclairage public fait défaut dans plusieurs quartiers, certains élus prouvent que leur idée c’est de venir s’enrichir à partir des APC. Plusieurs APC sont gérées à distance par les responsables de l’exécutif de la Wilaya, la preuve, cette année, la wilaya a récupéré la somme de 7 milliards au niveau de la justice sur des affaires introduites en justice par les APC.