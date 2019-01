MASCARA : Découverte de 15 bombes artisanales à Maoussa

Lors de travaux d’aménagement de divers réseaux, 15 bombes artisanales et 100 balles de Kalachnikov ont été découvertes au centre de la ville de Maoussa. Les services de sécurité sont intervenus dans l’immédiat pour récupérer cet arsenal, un policier spécialiste des explosifs s’est chargé avec brio de ces mines et ce, en présence d’éléments de l’ANP. Une enquête est engagée pour connaitre d’où sont venus ces munitions et qui sont derrière leur arrivée à l’ endroit. Selon certaines sources, on apprend que l’arsenal date de la période de la décennie noire.