MASCARA : Arrestation de deux dealers d’hallucinogènes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la huitième sûreté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter deux individus âgés de 29 et 30 ans, avec la saisie d’une quantité de ces substances toxiques et d’une somme d’argent, et ce suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité des suspects qui exploitaient leur domicile familial situé à la cité 293 logements à Mascara pour stocker et revendre ces substances toxiques. Les suspects ont été placés sous surveillance à proximité du domicile en question, où trois individus ont été pris en flagrant délit d’acquisition de ces substances auprès des deux suspects. Ils ont été arrêtés et conduits au siège de la huitième sureté urbaine où les procédures légales ont été accomplies pour la perquisition dudit domicile. L’opération a permis d’arrêter les deux principaux suspects et de saisir 58 comprimés hallucinogènes et d’un morceau de kif traité. Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des mis en cause, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.