MASCARA : Arrestation d’une bande de 8 voleurs

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la cinquième sureté urbaine de Mascara ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs, composée de deux individus, âgés de 18 et 19 ans, spécialisés dans les vols de l’intérieur de véhicules (taxis), et ce, suite à un appel reçu par le service de la part d’un citoyen indiquant avoir vu deux individus en train de dégrader la portière d’un taxi pour y commettre un vol. Les éléments de la brigade de Police Judiciaire se sont rendus sur les lieux, où ils ont procédé au constat et au prélèvement des empreintes digitales sur le véhicule en question. Une enquête a ensuite été ouverte, à travers laquelle, les éléments de la Brigade ont réussi, en coordination avec ceux de la Police Scientifique relevant du Service de wilaya de la Police Judiciaire, à identifier un des suspects et à l’arrêter. Ce dernier a reconnu être arrêté à son tour et ayant reconnu les fait lui aussi. La suite de l’enquête a permis d’établir l’implication des deux mis en cause dans sept vols similaires de l’intérieur de taxis ayant ciblé des sommes d’argent. Une fois les procédures d’enquête accomplies dans les dites affaires, des procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des malfaiteurs, qui ont été présentés devant la justice et placés ensuite en détention.