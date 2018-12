MASCARA : 76 milliards de cts de créances à la Sonelgaz

C’est lors du conseil de wilaya que le problème des dettes fut soulevé par le Directeur de la SDO, et dont le montant de la dette est de 39 milliards de centimes pour les APC de la wilaya et 37 milliards de centimes pour certaines administrations publiques. En ce sens , le wali est intervenu et a instruit les APC de régler leurs factures avant le 2O décembre 2O18 pour permettre à l’entreprise de faire face à ses obligations, la SDO a plusieurs projets en cours de réalisation et sans le reglement des factures qui se chiffrent en milliards de centimes , elle ne peut répondre à la demande de ses abonnés.