MASCARA : 3 individus arrêtés et plus de 1600 unités de vin saisies

Dans le cadre de leurs campagnes de lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la sixième sureté urbaine de Mascara ont réussi à neutraliser trois individus âgés entre 32 et 43 ans avec la saisie d’une importante quantité s’élevant à 1604 unités de divers types, et ce, suite à l’exploitation d’un renseignement au sujet de l’activité illicite du suspect âgé de 43 ans qui exploitait son domicile familial situé au Faubourg Medber à Mascara comme entrepôt pour stocker et revendre des boissons alcoolisées de façon illicite. Les éléments de la Brigade ont mis en place un plan parfait en mettant le suspect sous surveillance, ce qui a permis d’appréhender un camion suspect, avec deux individus à bord. Le contrôle du camion en question a permis d’y retrouver une importante quantité de 1604 unités d’alcool. Les dites boissons ont été saisies et les deux suspects ont été conduits au siège de la sixième sureté urbaine où une enquête a été ouverte, ce qui a permis d’arrêter leur troisième complice. Une fois les procédures d’enquête accomplies à l’encontre des mis en cause, une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui les a placés en détention.