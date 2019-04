MASCARA : 04 cambrioleurs de domicile sous les verrous

Les éléments de la Brigade de Police judiciaire relevant de la cinquième sureté urbaine de Mascara ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs composée de quatre individus, âgés entre 18 et 40 ans, spécialisés dans les vols de l’intérieur des maisons, et ce, suite à une plainte déposée par la victime contre des individus inconnus ayant commis un vol à l’intérieur de son domicile situé à la ZHUN 08 dans la ville de Mascara, ayant ciblé un lot de meubles. Les éléments de la Brigade de Police Judiciaire ont ouvert une enquête pour identifier les auteurs. Ils ont réussi après des investigations approfondies à identifier deux suspects âgés de 18 et 40 ans, lesquels ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Les éléments de la police ont réussi lors de l’enquête à identifier leurs deux autres complices âgés de 20 et 22 ans, ils ont été arrêtés. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des suspects, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.