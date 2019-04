MARCHES PACIFIQUES : Une forte mobilisation le 9ème vendredi

Vendredi dernier , encore la mobilisation des citoyens s’ est annoncée si massive au niveau de la wilaya de Mostaganem et ce, malgré les intempéries, la démission de Tayeb Belaiz comme étant le 1er B , et les décisions de Bensalah en tant que chef d’Etat pour une durée de 90 jours pour organiser de larges négociations et conversations avec les différentes composantes de la société civile , ne change rien à la mobilisation et la contestation. En effet , de nouvelles manifestations massives contre le système politique ont été organisées pour le 9e vendredi consécutif au niveau de la wilaya de Mostaganem à l’instar de toutes les régions du pays, où des centaines de manifestants, enfants, jeunes et vieux, notamment des femmes côte à côte, ont manifestés et se sont rassemblés juste après la prière du vendredi sur l'esplanade de la mairie au centre-ville de Mostaganem. Les manifestants ont redoublé d’ingéniosité, et leurs messages ont attiré l’attention au vu de leur pertinence mais, surtout, du fait qu’ils constituent une preuve irréfutable du caractère pacifique et des marches qui ont commencé le 22 février et qui ne semblent pas près de s’arrêter, des nouveaux slogans sont apparus. Ils réclament de juger les symboles du pouvoir et une vraie rupture avec le système en place et rejettent les dirigeants qui s’apprêtent à organiser la transition politique à savoir les « B » restants « Bensalah, et Bedoui » « Les algériens unis, système dégage », « l’armée et peuple unis comme des frères » lit-on sur les slogans des manifestants. « Silmia, silmia », « ditou labled ya serrakines » scandaient aussi les manifestants. Cette foule de citoyens se sont dirigés ensuite vers la rue Khemisti allant jusqu’à la Cia. Notons que des manifestations similaires ont été organisées à travers plusieurs wilayas du pays et ont été encadrés par un important dispositif sécuritaire, pour prévenir d’éventuels dérapages, ces rassemblements pacifiques ont été organisés dans le calme.