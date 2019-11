MAOUSSA (MASCARA) : Où sont passés les services chargés du suivi ?

La ville de Maoussa est en train de subir un aménagement à travers le boulevard qui n’est que le prolongement de la RN 14. Les travaux effectués jusqu’à présent ont en premier lieu causé la destruction de certains arbres de muriers, soit une dégradation de l’environnement et la défiguration de l’ornement de la ville. Ces arbres datent de l’ère Coloniale, donc ils ont un âge avancé et ne peuvent aujourd’hui être remplacés. Les travaux se déroulent d’une manière qui n’est pas conforme, ce qui montre, qu’ils sont effectués en l’absence du suivi par des hommes connaisseurs de ce genre d’aménagement. Si Mohamed maçon de son état disait « ce qu’on constate sur le Boulevard n’est pas conforme avec la technicité qu’on peut utiliser durant l’aménagement de la ville. En effet, ajoute le maçon, ils ont aménagé les trottoirs, puis ils passent aux rigoles, laissant la chaussée en dernier, donc, ils vont revenir au décapage de la chaussée ce qui va automatiquement la détériorer, les travaux déjà effectués, c’est du travail bâclé ». Si Habib un retraité de la DTP disait à son tour « Pourquoi, on n’a pas engagé les travaux du décapage de la chaussée comme prévu, ensuite, on entame les trottoirs et les avaloirs ? D’ailleurs, ces avaloirs ont été aménagés il y a moins de deux ans et les voilà qui sont saccagés, cette opération doit faire l’objet d’une enquête avant qu’on passe à la deuxième opération. » Beaucoup de choses se disent à propos de cette opération et la population de la ville n’est pas contente de ce qui se passe devant leurs yeux. Si Hadj Ahmed dit « c’est de la dilapidation des biens du trésor public et nous habitants de cette ville on se sent complice ». Les responsables de la wilaya doivent dépêcher sur le terrain les hommes de métier pour les mettre à leur place avant qu’il ne soit trop tard.