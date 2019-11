MANSOURAH (MOSTAGANEM) : Une menace d’inondation pour trois douars

Trois douars de la commune de Mansourah (wilaya de Mostaganem) dont le douar de Ouled M’hamed demeurent les plus exposés à la menace d’inondation par les eaux pluviales qui ruissellent du mont voisin et viennent se perdre au sein des bourgs cités. Cette déplorable situation persiste depuis si longtemps et dès l’annonce des premières chutes de pluie, les citoyens de ces 03 hameaux sont obligés de veiller à tour de rôle sur la sécurité des autres personnes, des biens, et des bêtes, ils passent la nuit à scruter le ciel et surtout à surveiller la montée des eaux stagnantes pour pouvoir annoncer à temps le risque d’inondation aux citoyens endormis. En ce sens, et afin de délivrer les citoyens du risque d’inondation, l’A.P.C a effectué une étude sur la réalisation d’un drain collecteur des eaux pluviales depuis 05 années, mais malheureusement aucune suite ne semble être accordée à cette louable initiative qui n’a pu être prise en considération. Certains citoyens de ces douars se sentent lésés de ne pas pouvoir bénéficier d’une telle réalisation d’un intérêt général d’ordre capital. Faut-il qu’il ait mort d’une personne emportée par les eaux pluviales pour que la tutelle réagisse, comme l’a suggéré un des citoyens, chargé de veiller sous un olivier pour alerter le douar, sur le danger de la stagnation des eaux pluviales qui forment déjà.