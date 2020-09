MANIPULATION DE L'IMAGE PAR M6 : L’ARAV exprime sa "totale réprobation"

L'Autorité algérienne de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a exprimé sa "totale réprobation" concernant "toute exploitation de la communication audiovisuelle attentatoire à la protection de l'enfance et de l'adolescence" au lendemain de la diffusion par la chaine française de télévision "M6" d'un documentaire intitulé "Algérie... pays de toutes les révoltes". S'insérant dans la "vague de dénonciation des manipulateurs de l'image" déclenchée par la diffusion de ce documentaire, l'ARAV a estimé qu'il était de son "devoir d'exprimer tout particulièrement sa totale réprobation concernant toute exploitation de la communication audiovisuelle attentatoire à la protection de l'enfance et de l'adolescence, crédo des valeurs déontologiques et éthiques qui caractérisent l'exercice de l'activité audiovisuelle", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Selon l'ARAV, l'émission "incriminée" précisément comporte des "images visibles où des mineurs sont mis en scène". "Ceci alors que M6 est l'un des notateurs d'une charte signée par les différents groupes français de télévision et approuvée par le CSA français, lors de sa délibération du 17-04-2007 relative à l'intervention des mineurs dans le cadre d'émissions de télévisions", a-t-elle regretté. L'ARAV a jugé de telles pratiques "professionnellement intolérable", et qu'elles constituent "une grave atteinte à l'un des enjeux primordiaux universellement admis en matière de communication audiovisuelle, celui de la déontologie des programmes, adossée aux exigences de respect du service public".