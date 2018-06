MAHDIA(TIARET) : Saisie de 10.000 bouteilles d’alcool

De source sécuritaire, le journal Réflexion" vient d’apprendre que les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Mahdia, à quelque 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et après exploitation d’information qui leur sont parvenues, ont mis sous le viseur un camion en provenance de la ville d Oran à destination d’un garage, en plein centre ville de Mahdia pour y déposer" la marchandise" et lequel étaient à son bord deux jeunes âgés de 25 et 30 ans et étroitement surveillés, il a été arrêté en plein centre de la ville de Mahdia et après le contrôle des documents relatifs au camion, le chauffeur a été sollicité de montrer la marchandise transportée. A la surprise des curieux qui étaient présents sur les lieux, le pot-aux-roses a été découvert laissant apparaitre 10.000 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes catégories et de différents volumes qui furent l’objet d’une saisie importante. Un procès-verbal a été dressé à l’encontre de ces 2 transporteurs, lesquels comparaîtront prochainement devant la justice. Pour simple rappel, les mêmes éléments de la police judiciaire ont procédé à la saisie de 300 bouteilles de boissons alcoolisées durant les dernières 48 heures et cette piste qui les a éclairée à débusquer le réseau de vente illicite de boissons alcoolisées. Notons, que le mis en cause a été condamné à 6 mois de prison ferme, lors de sa présentation en séance directe, devant le magistrat-instructeur du tribunal territorialement compétent.