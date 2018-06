MAFIA DES PLAGES : La DGSN appelle à la contribution des citoyens

Afin d’assurer le bon déroulement de la saison estivale, la Direction générale de sûreté nationale (DGSN) appelle les citoyens à s’impliquer davantage dans la lutte contre les ‘’voyous’’ qui exploitent illégalement les plages en portant plainte. Elle affirme que cette mission n’est pas du ressort exclusif des corps de sécurité. Les citoyens sont appelés à signaler les dépassements au niveau des plages et ce, au niveau des centres et des postes de surveillances mis à leurs dispositions par la DGSN. « Pour faciliter le travail de la police, le citoyens est dans l’obligation de participer à cette campagne afin d’assurer la sécurité dans les plages et de réduire les cas de dépassements enregistré ces derniers temps. Toute anomalie visant à perturber les vacanciers dans des zones touristiques doit être signalée », a déclaré Aissa Naïli, officier de police, sur les ondes de la radio nationale.