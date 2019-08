Selon le site Ennahar Online, les raisons du limogeage de la Juge d’El Harrach, jeudi passé, serait lié aux divulgations de secrets professionnels d’une enquête ouverte contre un parlementaire proche de l’époux de madame la juge. Le mari de la Juge ainsi qu’un parlementaire, proche du couple, font l’objet de poursuites par le Tribunal d’El Harrach dans lequel est en fonction cette juge limogée. Elle aurait, selon les révélations de la même source, divulgué des informations et des éléments de l’enquête à son mari et son associé (le parlementaire) qui sont poursuivis par le Tribunal d’El Harrach pour des faits qui n’ont pas été révélés. Selon le communiqué du ministère de la Justice, la Juge du Tribunal d’El Harrach est accusée d’« usurpation d’identité et de violation de l’obligation de réserve ».