Les ministres de Bedoui logés au Sheraton

Les ministres du gouvernement Bedoui résident, depuis leur nomination, dans des suites VIP de l’hôtel Sheraton, à l’Ouest de la Capitale. Les services du premier ministre ne se sont pas donné la peine de leur accorder des logements de fonction à Moretti et au Club des pins, comme c’est le cas d’habitude. L’information rapportée par El Bilad précise que tout le gouvernement Bedoui réside dans des suites VIP de l’hôtel Sheraton depuis leur nomination. Le journal ne l’a pas explicitement traduit, mais il faut comprendre que les ministres de ce gouvernement tant décrié ont passé plus d’un mois dans l’un des hôtels les plus prestigieux d’Algérie aux frais du contribuable ! La source à laquelle s’est référé El Bilad a expliqué que les autorités ne se sont pas encombrées de la tâche de les loger dans les résidences d’État puisque les jours de ce gouvernement sont comptés.