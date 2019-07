Les logements des responsables, acte 1

Moul firma, habitué, de faire un tour à pied, le temps de décontracter ses genoux qui souffrent encore du rhumatisme, fut sollicité, par un passant à bord d’un 4x4 immatriculé 24 au niveau du rond-point de la Salamandre. Ce dernier lui demande l’adresse, de la cité des 93 logements promotionnels de l’agence foncière. Tout en lui faisant signe de la direction de la cité recherchée, Moul Firma lui demande, s’il connait quelqu’un à cette adresse, une façon de l’orienter. El-Guelmi, tout en souriant, lui répond qu’il a bénéficié il y’a quelques années d’un F4 dans la dite cité mais il ne connait pas Mostaganem, c’est la première fois qu’il la visite, et il compte s’y installer. Moul firma, piqué d’une crise de colère, troublé par ce qu’il vient d’entendre se ronge les ongles, en chuchotant : les corrompus ! Ils lui ont ‘’flexy’’ un F4 à Guelma, alors que les pauvres résidents de Mostaganem, sont trainés de porte en porte, de la daïra à la wilaya, en vain ! Des apparts attribués à des gens hors wilaya et sans résidence !

Désaxé, Moul firma, annule sa promenade, et appelle son ami enquêteur en retraite pour l’informer de cette mascarade. Son ami après avoir pris connaissance des préoccupations de Moul firma, l’informe que cette petite histoire est une goutte d'eau dans la mer, révélant que les attributions des logements sous table, ne datent pas d’aujourd’hui, et que si une enquête serait ouverte sur ce dossier plusieurs actuels et anciens responsables joindront ALI Haddad. Précisant que des noms de responsables locaux et sécuritaires, chargés autrefois d’enquêter sur la gestion ‘’Mebahdla’’de l’agence foncière, figuraient sur les listes des bénéficiaires de logements promotionnels haut standing de la dite agence ! Les ‘’Hamiha’’ à l’exemple de l’ancien premier policier de Mostaganem, et les deux anciens colonels de la DRS de ‘’Rab Dzair’’ et les deux anciens SG de la wilaya et plusieurs députés et directeurs exécutifs, se sont servis. Et ils sont sortis de Mostaganem avec des terrains, des villas, des appartements hauts standing et des pots de vin : Le beurre, l'argent du beurre, et le sourire pour son directeur qui vient d’assurer le maintien de son poste.

Trois députés de Mostaganem ont bénéficié de logements promotionnels, le premier, deux logements un pour sa fille et l’autre pour son beau-fils, et le deuxième, un logement en son nom et le troisième deux villas pour ses deux enfants. Alors que les trois anciens responsables sécuritaires, le premier qui était très proche d’un ancien wali et qui faisait la pluie et le beau temps, limogé sur fond de scandale, distribuait des terrains et des appartements contre des pots de vin, tandis que le deuxième, il est sorti de la wilaya , propriétaire de plusieurs villas, lots de terrains et apparts, si ce dernier n’a pas encore été épinglé, le troisième , l’ancien bleu, vient d’être cité dans l’affaire de l’agence foncière et il a été convoqué, il est derrière la majorité des scandales fonciers de l’agence. Pour ce qui est des deux anciens secrétaires généraux de la wilaya, le premier a bénéficié d’une villa derrière la daïra, et d’un appart au 64 logts et le deuxième a validé toutes les résolutions du conseil d’administration de l’agence, alors que seul le wali, en tant que président du conseil qui peut prendre cette décision et bien sur rien ne se fait gratuitement. Pour les autres heureux bénéficiaires, l’ami de Moul firma, cite 20 directeurs exécutifs sur cette liste, maudite par les mostaganémois. A suivre