Les contrats d’armement de l’Algérie ont dépassé les 13,5 milliards de dollars

Le montant des contrats d’armement militaire entre l’Algérie et la Russie a dépassé les 13, 5 milliards entre les années 2006 et 2018, a rapporté un media russe spécialisé, cité par le quotidien el-Khabar. Ces mégas- contrats ont fait de l’Algérie l’armée la plus puissante dans la région de l’Afrique du nord, soulignent les mêmes sources. S’étalant sur la nature de l’armement acquis par l’Algérie, durant cette période, les même sources font état de 28 avions de combat « SU 30 MKA » ainsi que 16 avions militaires d’entrainement de type Yak – 130. Dans ces acquisitions, on trouve également selon les mêmes sources, trois Systems anti – aériens de type « S- 300 BMO » et 28 systems de type « Pantsir S1 » ainsi que 385 chars de type « T90S». On trouve également 300 blindés d’appuis de type « Terminators » et 216 systems de missiles anti- chars de type « Cornet » ainsi que deux sous-marins. Les médias russes font également état de 42 hélicoptères de combat de type « MI 28 MT» ainsi que six hélicoptères de transport de type « MI 26 T-2 ». Des mémorandums d’ententes ont été également signés entre les deux pays pour l’acquisition de 32 avions de combat SU 30 MKA ainsi que 14 avions de chasse de type « MIG 29 MMA » toujours selon les mêmes sources.