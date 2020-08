Les bonnes notes de certains walis

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a loué, mercredi, les efforts de certains walis dans la lutte contre la propagation du Covid-19, affirmant, en revanche que de tels efforts n'avaient pas été enregistrés dans d'autres wilayas. Dans une allocution à l'ouverture de la 2ème session de la Rencontre Gouvernement-Walis, le Président Tebboune a saisi cette rencontre pour saluer certains walis qui se sont distingués dans la lutte contre la propagation de la pandémie, notamment après l'élargissement de leurs prérogatives en matière de gestion des situations induites par le virus. "Des efforts, qui malheureusement, n'ont pas été palpables dans d'autres wilayas, parfois même dans l’intérêt à accorder au citoyen et à son environnement et dans la réalisation de ce qui était tracé pour l'amélioration du niveau de vie de millions de citoyens, vivant encore dans des zones d'ombres et presque à une autre époque comme s’il s’agissait là d’un destin scellé", a-t-il déploré.