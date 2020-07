Les Algériens officiellement autorisés à voyager en Europe

Selon un communiqué officiel de l’UE publié ce mardi 30 juin, les ressortissants de ces 15 pays dont les Algériens sont officiellement autorisés à voyager en Europe. En effet, la liste définitive des pays dont la situation épidémiologique liée à la maladie covid-19 est jugée suffisamment sûre pour la reprise des voyages vers l’Europe vient d’être communiquée. Elle comprend en plus de l’Algérie, l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l’Uruguay. La Chine est également concernée mais uniquement à condition qu’elle admette sur son sol les visiteurs venant de l’UE, ce qui n’est actuellement le cas que de façon limitée. Cette liste qui devrait être actualisée périodiquement a été validée ce mardi au terme de plusieurs jours de discussions. Le Conseil européen a adopté une recommandation sur la levée progressive des restrictions temporaires aux voyages non essentiels dans l’UE, qui avaient été introduites pour lutter contre la propagation du coronavirus.