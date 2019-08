Le wali est demandé à l’hôpital de Mosta

Une publication sur des malversations postée sur les réseaux sociaux a attiré l’attention de Moul Firma, comme d’autres d’ailleurs qui avaient soulevé plusieurs cas de mauvaise gestion et détournements du foncier agricole et forestier, qui sont passés incognito, sans aucune réaction. Pas plus tard qu’hier, une internaute sous le pseudo de ‘’Sara Dzd’’ avait publié un statut sur son compte Facebook, au sujet d’un détournement de fonds publics des œuvres sociales de l’hôpital de Mostaganem. Moul Firma qui a été très intéressé par les révélations de cette publication a été également déçu par l’anonymat qui a marqué cette dénonciation, bien que la dénonciatrice ait accompagné son écrit par quelques preuves, il en demeure que des décryptassions de certains points ambigus nécessitent la réaction de l’auteur du statut. Et puis, de quoi a-t-elle peur, la dénonciatrice du moment qu’elle détient des documents officiels qui approuvent ses accusations. Pour changer l’Algérie, il faut que nos esprits changent aussi, le Mendjel comme préfèrent l’appeler les Faceboukeurs, sans être appuyé par des honnêtes citoyens, ne fauchera que le foin ! Dira, Moul Firma. Enfin, Moul Firma, salue l’auteure de cette publication, qui a osé quand même égratigner le secteur de la santé, et comme on dit chez nous : la mouche ne tue pas mais elle dérange ! notre Faceboukeuse, la surnommée ‘’Sara Dzd’’ , où le dinar algérien, a interpellé par le biais de son écrit , le wali de Mostaganem pour l’ouverture d’une enquête à propos des détournements de l’argent des cotisations sociales des employés de l’hôpital Che Guevara. Elle dit, que les responsables de la santé, que ce soit, le président du comité des œuvres sociales, le directeur de l’hôpital ou le DSP, sont responsables d’une façon ou d’une autre, d’un transfert illicite de l’argent des œuvres sociales. Appuyant ses dires par des documents (les bilans, et les lettres de virement), dénoncent de fausses comptabilités : le montant retenu par le ministère selon le budget primitif, destiné aux œuvres sociales, n’est pas celui qui est versé au compte financier brut de l’hôpital, d’une manière que le montant versé au compte CCP du comité des œuvres sociales et le montant versé au compte BDL est incompatible, ce qui démontre qu’une autre somme d’argent est détournée vers une autre destination ! La dénonciatrice, accuse également les responsables, de transférer une part de cet argent vers un ancien compte BDL portant le nom de l’ancienne dénomination de l’hôpital (2007) et qui devrait être normalement fermé en 2007, après le changement de dénomination des structures sanitaires par décret exécutif en date du 19 mai 2007 sous le N° 140/07, mais ce compte demeure encore ouvert ! Ainsi Moul Firma a vu nécessaire de reproduire la requête de cette personne, pour l’intérêt d’une possible ouverture d’enquête, tout en souhaitant que l’enquête s’élargira pour toucher les transactions des achats des équipements du nouvel hôpital de Kharrouba, et dévoiler les dessous du projet des travaux de réaménagement du bloc chirurgical de l’hôpital Che Guevara, qui ont bouffé 18 milliards de cts et qui avec les premières gouttes de pluies a été inondé ! Ceci sans parler des salaires mensuels versés à des employés ‘’harragas ‘’ durant plusieurs mois !