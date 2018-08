Le sénateur corrompu

Depuis belle lurette, tous les dirigeants et les politiques annoncent que la lutte contre la corruption sera leur priorité, mais au-delà des beaux discours de campagnes électorales, le phénomène des pots de vins ne semble pas reculer. Bien au contraire, il s’est bien enraciné dans les esprits des députés et sénateurs, censés exercer le pouvoir législatif et voter des lois contre la corruption !

C’est en flagrant délit de corruption que le Sénateur RND de Tipaza Boudjouher Malik a été arrêté avec 500 millions dans un sac ! Le Conseil de la Nation aurait lancé une procédure de levée de l’immunité parlementaire à ce sénateur et Ouyahia réagit très vite pour sauver la crédibilité de son parti et fait radier ce ruiné de son parti.

Longtemps , il galopait dans les milieux sales de la décadence comme le vrai Chikour ,intouchable, couvert par le grand bleu de Tipaza, et ses amis d’Alger, squattant le foncier et dictant sa loi de 10% aux promoteurs et entrepreneurs , défiant les lois de la République sans ennuis.

Il faut attendre que ce corrompu soit lynché par les réseaux sociaux et pris en flagrant délit de corruption pour que le patron de la deuxième force politique, le dégomme de la politique. Ce dernier, s’est référé dans sa décision aux dispositions des statuts et règlement intérieur de son parti pour débarquer ce corrompu, cependant, ce parti ou les autres partis n’ont jamais cherché sérieusement à choisir les intègres pour remplir leurs listes électorales, hormis , la ‘’Chkara’’ qui nomme les sénateurs et députés, aucune place n’est réservée aux honnêtes et aux intellectuels.

Comme cet élu corrompu qui lève la main pour approuver les lois qui gèrent l’avenir du pays, il y’a beaucoup comme lui et entrent leurs mains dans les poches des affairistes. L’histoire de ce Parlementaire RND, qui avec la complicité de certains fonctionnaires à Oran, a bénéficié d’un terrain de 20.000 M² à Senia ! Un terrain estimé à 200 milliards de cts et du coup, il devient un milliardaire.

Merci messieurs les sénateurs et députés d’avoir communiqué les ficelles de la corruption à ceux qui veulent prendre le raccourci pour arriver à la richesse, pas la peine de passer des années sur les banquettes de l’université ou escalader les échelons de la fonction publique, car il suffit seulement de passer par le petit poste d’élu local pour arriver à la grande porte de sénateur.

Sinon, comment un fonctionnaire ou un élu devient tout à coup un possédant et propriétaire de villa alors, que son salaire ne lui donne même pas la possibilité d’acheter un appartement f3, si ce n’est les pots-de-vin pour service rendu !? Chaque jour, la presse locale rapporte de nouveaux cas de corruption et de blanchiment d’argent, mais c’est toujours les plus petits qui sont embarqués, alors que près de 30% de la richesse des hauts fonctionnaires et élus nationaux, n'est pas déclarée.

Voir leurs fils aux volants des voitures de grosses cylindrées, et leurs familles en vacances royales dans les villes européennes et une fois la retraite, le monsieur député, sénateur ou PDG, inaugure sa retraite dorée dans son nouveau château avec piscine chauffée, un jardin verdoyant et un barbecue pour les amis ! Malédiction ! Ce peuple qui avait besoin de représentants pour défendre ses intérêts et ses droits, il se trouve à mi –chemin avec une poignée de députés et sénateurs corrompus ! Et comme dit le proverbe chinois : un poisson, ça pourrit par la tête !