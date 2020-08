Le procès des frères Kouninef s’ouvre le 19 août

Le procès de l’affaire des frères Kouninef est programmé le 19 août au niveau du tribunal de Sidi M’Hamed, a indiqué une source médiatique. Le procès implique plusieurs anciens ministres dont l’ancien premier ministre Abdelmalek Sellal, l’ancien ministre des ressources en eau ainsi que plusieurs anciens cadres du ministère de l’Industrie. Selon la même source, les mis en cause sont poursuivis pour « conclusion de marchés publics sans remplir les obligations contractuelles », et « abus de fonction », en ce qui concerne les anciens hauts responsables. Quant au procès en appel du Pdg du groupe SOVAC, Mourad Oulmi, il a été programmé pour ce 26 août à la Cour d’Alger. Rappelons que le tribunal de Sidi M’hamed avait condamné, le 24 juin dernier Mourad Oulmi 10 ans de prison ferme et 8 millions de dinars d’amende, dans le cadre de l’affaire du montage automobile du groupe Sovac.