Le ministre de la justice recadre un de ses directeurs centraux

Le nouveau ministre de la Justice, M.Belkacem Zeghmati, n’apprécie pas le directeur général de l’administration pénitencière , M.Mokhtar Felioune qui semble trainer trop de casseroles derrière lui , il tente de se débarrasser de lui, quitte à exprimer publiquement sa désapprobation de ses méthodes de gestion comme il l’a fait devant les caméras des télévisions le jeudi dernier lors d’une visite à Ouargla où il a recadré sèchement ce dernier . Notons que ce directeur occupe son poste depuis plus de 15 ans et qu’il était cité dans plusieurs scandales et affaires de corruption qui ont ébranlé le ministère de la justice. Des affaires qui semblent avoir été étouffées par M.Tayeb Louh, l’ancien ministre de la Justice écroué récemment à la prison d’El-Harrach. M.Mokhtar Felioune est le dernier des dirigeants qui symbolisent le règne passé du régime Bouteflika.