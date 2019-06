Le joueur du MOB et le terrain de Mamèche

Moul firma, de retour de la commune de Ain Nouissy où il enquêtait sur le fameux Hammam d’un riche promoteur, sa tête lourde et fatiguée par le bricolage des responsables de la commune et le ‘’m'en foutisme’’ des élus, il s’arrête avec sa belle Mazda à Hassi Mamèche pour prendre un café. Dans une petite cafétéria juste à côté de la Daïra de Hassi Mamèche, Moul Firma, prend place à une table sur la terrasse. Tout en dégustant son café, Moul firma, remarqua, un groupe de jeunes, en colère, cloués sur le trottoir en face de l’entrée du siège de la daïra. L’un des jeunes protestateurs qui semble avoir reconnu Moul firma, se rapproche de lui, et s’attable avec lui, tout en faisant un geste discret à ses amis pour le rejoindre, et du coup la table de Moul firma est investie par une dizaine de jeunes. Contrairement au chef de la daïra, qui les a laissé des heures sous le soleil, Moul firma, les invite à un café et ouvre avec eux le débat autour de leurs problèmes. L’un d’entre eux, en colère avec un visage tout rouge, sans introduction, et avec un langage révoltant, dit à Moul Firma, « je demande au wali qu’il dépêche une commission d’enquête à Hassi Mamèche ? ‘’El-Baladiya’’, est devenue comme une SARL, des terrains cédés en catimini à des oligarques hors wilaya et hors champs, et des projets passent sous table ! » Dénonce le jeune, avant qu’il ne soit coupé par un autre assis derrière Moul firma, pour annoncer la bombe : Ce dernier avec un air rassuré, dit : je demande au wali d’ouvrir une enquête sur le terrain de la décharge publique qui se trouve à la sortie de Hassi Mamèche. Ce terrain a été attribué à un certain Harkat , le joueur du club de foot (MOB), ce soi-disant investisseur a promis de réaliser une usine de traitement des déchets, et faire recruter une centaine de chômeurs de la région, une fois qu’il a bénéficié du crédit bancaire sur ce projet fantôme , il s’envole vers Alger. Tout ce qu’il a réalisé, un petit mur d'enceinte pour cacher son mensonge », révèle ce jeune. Etourdi par le poids des accusations, Moul frima, interroge les jeunes, sur les actions du maire vis-à-vis de ces passes droits ! De quel maire, vous parlez ? Répond un jeune à Moul Firma, avant d’ajouter, « le maire est hors champs, un pied à Mostaganem et un autre à Hassi Mamèche, et l’APC ,elle est prise en otage par des conflits politiques, et les affaires, d’ailleurs, j’ai entendu dire, qu’un élu, a démissionné de la commission des marchés de crainte qu’il soit mouillé dans certains marchés douteux », révèle ce jeune avant de confirmer ; « l’Apc aurait tenté une commande de 25 poteaux électriques, à raison de 25 millions de cts l’unité, alors que le poteau coute 14 millions de cts ,selon les estimations , la commande selon des indiscrets serait envoyée à un fournisseur de Ain Temouchent , mais avec la démission de l’élu, je pense qu’elle va tomber à l’eau » explique le jeune. Le nom d’Ain Temouchent, résonne dans l’oreille de Moul firma, il murmure : Si mes oreilles ne me trahissent pas, le chef de la daïra de Hassi Mamèche était à Ain Temouchent avant d’être muté à Hassi Mamèche.. !